Делегация из Японии посетила Крым

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Делегация из Японии, состоящая, главным образом, из музыкантов, прибыла в Крым с культурным визитом. Ее глава, председатель неправительственной организации "Иссуй-Кай" Мицухиро Кимура рассказал, что стремится донести до своих соотечественников правду о полуострове.

По словам Кимуры, передает РИА Новости, он решил посетить Крым именно для того, чтобы получить о нем объективную информацию.

Во время визита в Крым японские музыканты примут участие в праздничном концерте в честь дня города Ялта.

Глава городской администрации Алексей Челпанов поблагодарил делегацию из Японии за визит в Крым.

Мицухиро Кимура, в свою очередь, пожелал Ялте процветания, выразив надежду, что в будущем японские туристы станут частыми гостями крымских курортов.