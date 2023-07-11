Госдума попросит Минздрав РФ не легализовывать разделы МКБ-11 по ЛГБТ и педофилии

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Госдума может принять постановление, в котором просила Минздрав РФ не легализовывать разделы из 11-й версии международной классификации болезней (МКБ-11), связанные с ЛГБТ, педофилией и трансгендерностью. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета по охране здоровья Бадму Башанкаева.

"МКБ-11 была опубликована в июне 2018 года. Новый документ пересматривает существующую классификацию болезней, а также вводит новые медицинские стандарты и заболевания", – отметил он.

По словам Башанкаева, в эту версию, например, была включена игромания с чрезмерным увлечением компьютерными и видеоиграми как новый вид психического расстройства.

На заседании он отметил, что в ближайшее время будет приниматься думское постановление, которое призывает не легализовывать и не верифицировать такие разделы, как педофилия, ЛГБТ и трансгендерность.

"Раньше это считалось патологией, это лечили, потом стало почти патологией, а теперь это почти норма. Это все произошло за 25 лет, ну как так может быть?" – резюмировал парламентарий.

Ранее депутат Госдумы Ирина Филатова заявляла о необходимости введения моратория на МКБ-11, так как там транссексуализм не признается болезнью.

По ее словам, смена пола требует больших средств, поэтому трансгендеры во всем мире чаще всего заняты в криминальных сферах: в проституции, торговле наркотиками и других. В связи с этим многие из них являются носителями ВИЧ и СПИД, заявила Филатова.

Помимо этого, заявила депутат, гендерная идеология, на которой строится фармбизнес по стерилизации населения, должна быть признана экстремистской.



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