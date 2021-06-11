Еще 3 061 пациент вылечился от коронавируса в Москве

В Москве выявили 5 853 случая коронавируса за сутки

В Москве от коронавируса вылечился еще 3 061 пациент. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 087 975. В Москве выявлено 5 853 новых случая заражения коронавирусной инфекцией", – говорится в сообщении.

При этом за сутки в больницы с COVID-19 были доставлены 1 377 человек, скончались 60 пациентов с положительным тестом на коронавирус.

За последние сутки в России подтвердили 12 505 новых случаев COVID-19. При этом в 2 218 (17,7%) из них болезнь проходила без клинических проявлений. На Санкт-Петербург пришлось 863 случая, на Московскую область – 837, на Нижегородскую область – 177, на Ростовскую область – 158.