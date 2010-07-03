Третья Московская музейная неделя стартовала в столице

В столице проходит третья Московская музейная неделя. До 16 июня сделали бесплатным вход в некоторые городские музеи, выставочные залы и галереи, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
В акции, которая проводится ежемесячно с апреля 2019 года, принимают участие более 80 культурных площадок. Каждую из них можно посетить бесплатно в определенный день.
В связи с Днем России в этот раз на время проведения Московской музейной недели выпадают сразу три выходных дня. 12 июня можно будет бесплатно посетить музей-заповедник "Царицыно", Дом Бурганова, выставочный зал "Солянка ВПА", Мемориальный музей Скрябина и Музей русской гармоники Альфреда Мирека".
В четверг двери открыты в Государственном музее Владимира Высоцкого, Московском государственном музее Есенина, усадьбе Кусково, Дарвиновском музее и в выставочных залах парка "Зарядье".
В пятницу можно бесплатно посетить Музей русского лубка и наивного искусства, Государственный музей Маяковского, музеи-заповедники "Коломенское", "Измайлово" и "Люблино".
В субботу будет бесплатно работать Государственный выставочный зал истории войны в Афганистане. В воскресенье гостей ждут более чем в 50 музеях. Среди них Музей космонавтики, Биологический музей имени Тимирязева, Пушкинский музей, Дом Гоголя, Дом-музей Марины Цветаевой, Музей Булгакова, Музей Москвы и усадьба Деда Мороза.
С начала июля в Театральном музее имени Бахрушина откроют новую образовательную площадку для школьников. В детском центре будут проводить семинары, лекции, мастер-классы и экскурсии.
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