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08:35

Третья Московская музейная неделя стартовала в столице

общество культура

08:35

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице проходит третья Московская музейная неделя. До 16 июня сделали бесплатным вход в некоторые городские музеи, выставочные залы и галереи, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В акции, которая проводится ежемесячно с апреля 2019 года, принимают участие более 80 культурных площадок. Каждую из них можно посетить бесплатно в определенный день.

В связи с Днем России в этот раз на время проведения Московской музейной недели выпадают сразу три выходных дня. 12 июня можно будет бесплатно посетить музей-заповедник "Царицыно", Дом Бурганова, выставочный зал "Солянка ВПА", Мемориальный музей Скрябина и Музей русской гармоники Альфреда Мирека".

В четверг двери открыты в Государственном музее Владимира Высоцкого, Московском государственном музее Есенина, усадьбе Кусково, Дарвиновском музее и в выставочных залах парка "Зарядье".

В пятницу можно бесплатно посетить Музей русского лубка и наивного искусства, Государственный музей Маяковского, музеи-заповедники "Коломенское", "Измайлово" и "Люблино".

В субботу будет бесплатно работать Государственный выставочный зал истории войны в Афганистане. В воскресенье гостей ждут более чем в 50 музеях. Среди них Музей космонавтики, Биологический музей имени Тимирязева, Пушкинский музей, Дом Гоголя, Дом-музей Марины Цветаевой, Музей Булгакова, Музей Москвы и усадьба Деда Мороза.

С начала июля в Театральном музее имени Бахрушина откроют новую образовательную площадку для школьников. В детском центре будут проводить семинары, лекции, мастер-классы и экскурсии.

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общество культура

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