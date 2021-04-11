В России выявили 8 702 новых случая коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За последние сутки в РФ выявили 8 702 новых случая коронавируса. Без клинических проявлений COVID-19 переносят 1 133 человека, сообщает Оперативный штаб.

В столице зафиксировали 2 090 новых случаев, в Санкт-Петербурге – 694, в Московской области – 574, в Ростовской области – 239, в Нижегородской области – 236, в Самарской области – 198, Воронежской области – 187, в Иркутской области – 157, в Саратовской области – 144, в Свердловской области – 129.

Всего в России подтверждено 4 641 390 случаев коронавируса. Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Чукотском автономном округе, Республике Алтай, Тыве, Магаданской области и Еврейской автономной области.

За последние 24 часа выздоровели 7 230 человек, за все время пандемии – 4 265 509. При этом умерли от COVID-19 за сутки 337 пациентов, за все время – 102 986 человек.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в России при ускорении темпов вакцинации и соблюдении мер профилактики сохранится на нынешнем уровне или снизится до конца весны.

По ее словам, колебания ежесуточного количества заболевших возможны как в ту, так и в другую сторону.