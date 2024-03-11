В ГД назвали фейком приказ о мобилизации в РФ после выборов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Появившийся в социальных сетях приказ от якобы министра обороны РФ Сергея Шойгу о дополнительной мобилизации является фейком, заявил RTVI председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов.

"Это полнейший бред! Никакой мобилизации не планируется. Это проделки наших оппонентов, которые вбрасывают через интернет фейковый высосанный из пальца документ", – заявил он.

В соответствующем поддельном документе, который начал распространяться в начале марта 2024 года, утверждается, что с 25 марта в РФ объявят дополнительный призыв на военную службу 300 тысяч граждан в рамках частичной мобилизации. В верхнем правом углу присутствует отметка "Для служебного пользования" (ДСП).

Как пишет издание, ссылаясь на юриста Евгения Смирнова, приказ содержит сразу несколько признаков подделки. В частности, отметка ДСП поставлена с нарушениями. По своей структуре фейк аналогичен такому же приказу от якобы Шойгу, который появился в сентябре 2023 года. Тогда документ распространяли телеграм-каналы и украинские СМИ.

До этого глава Минобороны РФ заявлял, что после провала украинского контрнаступления российские военные сохраняют инициативу на всей линии боевого соприкосновения. При этом российские войска двигаются вперед и переходят на лучшие позиции.



По данным зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, в прошлом году в интересах объединенной группировки войск РФ были привлечены более 500 тысяч человек. Из них 420 тысяч – военные по контракту, а еще 80 – добровольцы.

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