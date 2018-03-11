Весна близко. Небольшой снег и до 4 градусов мороза ожидается в Москве 11 марта

Облачная погода и до 4 градусов мороза ожидается в Москве 11 марта, сообщает портал "Метеоновости".

Синоптики обещают, что днем осадки пойдут на убыль, а в небе наметятся небольшие просветы. Послужит тому усиление антициклона с востока.

В городе все же продет небольшой снег, однако лишь местами. Максимальная температура воздуха в столице составит от минус 4 до минус 2 градусов. Ветер юго-восточного направления будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду.

Атмосферное давление подрастет и в середине достигнет отметки 755 миллиметров ртутного столба. При такой погоде синоптики рекомендуют особое внимание к своему самочувствию уделять людям с неустойчивыми сосудистыми реакциями, предрасположенным к гиперкризам, нарушениям со стороны вегето-сосудистой системы, с эндокринными нарушениями.

В первые дни следующей недели − с 12 по 14 марта − в столице ожидается солнечная погода. Именно тогда в город придет первая, кратковременная оттепель. Метеорологи также отметили, что с 12 по 14 марта погода с Москве будет "антициклональной", без осадков и с большим разбросом температур в течение суток.

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