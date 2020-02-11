Агентство стратегических инициатив запустило отбор в региональные экспертные группы

Фото: Москва 24/Сергей Ведяшкин

Агентство стратегических инициатив (АСИ) приступило к формированию региональных экспертных групп по ключевым сферам общественной жизни. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Потенциальным участникам проекта предложат работать по четырем направлениям – "Социальные проекты", "Предпринимательство и технологии", "Пространственное развитие" и "Образование и кадры". Они включают в себя суммарно 16 тематик.

Подать заявку на открытый отбор можно до 24 февраля нынешнего года на сайте. Результаты оценки кандидатов станут известны 28 февраля. Успешные соискатели впоследствии приступят к изучению и тиражированию лучших практик общественного и социального развития, а также будут выступать как оценщики существующих проектов.

В состав региональных групп также войдут те, кого представят руководителя высших исполнительных органов регионов, и кандидаты, направленные некоммерческими и общественными объединениями.

Ранее Агентство стратегических инициатив выступило с предложением разрешить подросткам регистрироваться в качестве самозанятых уже с 14 лет. Для утверждения данной идеи потребуется внести изменения в закон "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима" и статью 26 Гражданского кодекса РФ.

