Пугачева прокомментировала эвакуацию на премьере фильма "Лед 2"

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Алла Пугачева прокомментировала эвакуацию из кинотеатра "Октябрь" во время премьеры фильма "Лед 2".

Как сообщает "Газета.ру", в момент, когда в кинотеатре сработала пожарная тревога, героиня Марии Ароновой начала петь песню "Озеро надежды" Пугачевой.

"Придется еще раз пойти досмотреть фильм и дослушать песню. Нашу песню не задушишь, не убьешь", – отметила она.

В понедельник вечером из кинотеатра "Октябрь" эвакуировали людей. Там произошло задымление.

В пресс-службе кинотеатра сообщили, что в кассовой зоне без последующего возгорания произошло короткое замыкание. Затем сработала пожарная сигнализация. Сообщалось, что в результате инцидента никто не пострадал.

По уточненным данным, были эвакуированы 2,5 тысячи человек. Движение по одной полосе Нового Арбата в сторону области было временно ограничено.