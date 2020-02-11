Эксперт прокомментировал идею зафиксировать наценку на квартиры в новостройках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Вице-президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов в беседе с Москвой 24 оценил идею депутата Госдумы Евгения Федорова ввести регулирование цен на квартиры в строящихся многоквартирных домах экономкласса. По мнению эксперта, такую инициативу вряд ли поддержат.

"Я думаю, что эта идея не будет поддержана. Если говорить в целом об идеологии, которая сюда закладывается, это зависит от того, какую систему мы хотим в итоге получить. Введение любого ценового регулирования убивает рынок. Это однозначно", – заявил Самойлов.





Олег Самойлов вице-президент Российской гильдии риелторов Как только вводятся какие-либо ограничения, рынок начинает умирать, потому что убивается главный механизм рыночного регулирования – гибкое определение цены на основании текущего соотношения спроса и предложения. Просто так ввести подобные ограничения в одном лишь сегменте экономики нельзя, тогда нужно идти дальше и делать это везде, а потом мы получаем очередь за колбасой и так далее.

Также невозможность реализации подобной идеи эксперт видит в продолжающемся переходе на новую систему финансирования – по эскроу-счетам.

"В связи с этим у нас на рынке очень неоднородная ситуация: с одной стороны, те проекты, которые уже начали завершать застройку в рамках системы эскроу-счетов, там у застройщиков уже выросла себестоимость довольно существенно, на процентов 15. При этом параллельно на рынке существуют проекты, которые пока продолжают реализовываться по старой схеме долевого строительства, и они имеют экономическое преимущество", – сказал Самойлов.

Эксперт пояснил, что при новом варианте застройщик денег не получает до тех пор, пока не завершит проект, поэтому он получает финансирование из внешних источников. "Такое приводит к удорожанию себестоимости, а в старом варианте – нет", – заключил собеседник Москвы 24.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Евгений Федоров обратился в Минстрой с предложением оценить идею о введении регулирования цен на квартиры в новостройках экономкласса.

Парламентарий предложил вести норму, в соответствии с которой застройщик не сможет продавать квартиры в новостройках по цене, которая более чем на 50% превышает себестоимость строительства.

По мнению Федорова, это повысит доступность жилья для российских семей и будет способствовать решению демографических проблем, имея в виду то, что молодые семьи обычно испытывают проблему с доступностью жилья.

Как пояснил юрист Владимир Шалаев, сейчас подобное регулирование цен на жилье в России не закреплено законодательно. Однако есть опыт регулирования цен на жизненно необходимые лекарственные препараты, транспорт, отдельные виды связи и другое.

Он также опасается, что резкое снижение цены на жилье может привести к серьезным потрясениям на рынке.



Соболева Илона