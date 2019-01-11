Уникальную операцию сделают в Москве транспортированному из Ноябрьска малышу

Столичные врачи сделают уникальную операцию малышу, которого доставили из Ноябрьска

Московские медики готовятся провести уникальную операцию. Помощь необходима ребенку, который родился, когда его мать была на шестом месяце беременности. Мальчика спецбортом санавиации доставили в столицу из Ноябрьска.

У женщины перед родами была зафиксирована остановка сердца, она впала в кому после сильнейшего отравления. Причина – вяленая рыба, купленная в автолавке у торгового центра в Губкинском (город в Ямало-Ненецком автономном округе). Продукт оказался испорченным, шесть членов семьи попали в больницу. Врачи поставили диагноз "ботулизм" – тяжелое токсикоинфекционное заболевание.

Чтобы спасти малыша, врачи сделали кесарево сечение. Ребенок появился на свет на 27-ой неделе весом всего 740 граммов.

"Когда с матерью проводились реанимационные мероприятия, ребенок мог пострадать, возможен был летальный исход. Врачи приняли правильное решение разделить ребенка с матерью и заниматься каждым отдельно", – оценил действия коллег врач акушер-гинеколог Тимофей Кирпа-Иванов.

Первое время мальчик находился на искусственной вентиляции легких под круглосуточным наблюдением врачей. Затем была трудная операция на кишечнике, рассказала детский анестезиолог-реаниматолог ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская ЦГБ" в комментарии телеканалу Москва 24.

Вопрос о транспортировке в Москву мальчика, которому требуется еще одна операция на кишечнике, решался на протяжении длительного времени, но перед отправкой врачам необходимо было стабилизировать состояние ребенка. Мать увидела мальчика спустя почти две недели, так как находилась в инфекционном отделении больницы, а он – в перинатальном центре. Мать пока останется в Ноябрьске, так как она слишком слаба для перелета.