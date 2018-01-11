Учебник истории с "провокационной" формулировкой направят на экспертизу в РАН

11 января, 17:16
Фото: ТАСС/Михаил Почуев
РАН проведет экспертизу учебника "История России" для 10-го класса, после того как спикер Совфеда Валентина Матвиенко сочла одну из его формулировок "провокационной". О дополнительной проверке сказано в протоколе заседания совета Минобрнауки России.
В октябре прошлого года сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что в учебнике истории под редакцией Олега Волобуева, Сергея Карпачева и Петра Романова события в Киеве, которые предшествовали воссоединению Крыма с Россией в 2014 году, обозначены как "революция". В ответ Валентина Матвиенко подчеркнула, что "это просто провокационная запись", – передает РИА Новости.
Как уточняется в протоколе заседания совета Минобрнауки, дополнительную экспертизу будут проводить специалисты Российской академии наук (РАН), а ее результаты должны быть переданы ведомству до 27 января.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: