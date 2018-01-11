Учебник истории с "провокационной" формулировкой направят на экспертизу в РАН

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РАН проведет экспертизу учебника "История России" для 10-го класса, после того как спикер Совфеда Валентина Матвиенко сочла одну из его формулировок "провокационной". О дополнительной проверке сказано в протоколе заседания совета Минобрнауки России.

В октябре прошлого года сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что в учебнике истории под редакцией Олега Волобуева, Сергея Карпачева и Петра Романова события в Киеве, которые предшествовали воссоединению Крыма с Россией в 2014 году, обозначены как "революция". В ответ Валентина Матвиенко подчеркнула, что "это просто провокационная запись", – передает РИА Новости.

Как уточняется в протоколе заседания совета Минобрнауки, дополнительную экспертизу будут проводить специалисты Российской академии наук (РАН), а ее результаты должны быть переданы ведомству до 27 января.