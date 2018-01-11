Жена Аршавина рассказала о шантаже со стороны казахстанской модели

Жена футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина рассказала о шантаже со стороны казахстанской модели Ольги Семеновой.

"До Нового года она прислала мне видео. Я не стала его смотреть, Аршавин заверил, что на нем нет ничего особенного – они просто отмечали победу в Кубке Казахстана. Спустя некоторое время она написала, что он дал ей свой номер телефона, рассказала об ухаживаниях с его стороны", – сказала супруга Аршавина, передает RT.

Казьмина добавила, модель потребовала от нее денег и угрожала, что передаст видеокадры в местные СМИ. Съемки видео датированы октябрем, однако Семенова опубликовала их только после инцидента с компанией "Аэрофлот", отметила она.

6 января супругу футболиста с детьми и няней сняли с рейса Москва – Алма-Ата. Причиной этого стало ее "деструктивное поведение". Пассажирка попыталась пересадить няню в салон бизнес-класса, несмотря на то, что билет у нее был в "эконом", а затем отказалась пристегиваться при подготовке ко взлету.