Еще 5 820 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве после лечения от коронавируса выздоровели еще 5 820 человек, сообщает Оперативный штаб.

Всего количество человек, справившихся с заболеванием, увеличилось до 512 959.

Для того, чтобы подтвердить у пациента отсутствие инфекции, специалисты проводят соответствующие исследования. Тем, кому необходимо быть под наблюдением врачей, после выписки дают рекомендации.

Также выздоровевшим предлагают сдать донорами плазмы. Узнать подробности о процедуре можно по телефону 8 (495) 870-45-16.

Сообщалось, что среди 7,5 тысячи доноров плазмы в Москве 972 человека сдавали кровь неоднократно, поскольку антитела в организме человека после COVID-19 могут сохраняться несколько месяцев.

Таким образом, больше одного раза эту процедуру прошли 12,9% доноров. Из них свыше 70% сделали это дважды, 18,6% – трижды, 6,8% – четыре раза, остальные – по пять и более раз.

При этом количество доноров плазмы с антителами к COVID-19 в ноябре увеличилось на 82% по сравнению с предыдущим месяцем. Ежедневно в городе становится все больше тех, кто благодаря помощи врачей благополучно вылечился от коронавируса.

