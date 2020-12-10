Еще 5 820 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Москве после лечения от коронавируса выздоровели еще 5 820 человек, сообщает Оперативный штаб.
Всего количество человек, справившихся с заболеванием, увеличилось до 512 959.
Для того, чтобы подтвердить у пациента отсутствие инфекции, специалисты проводят соответствующие исследования. Тем, кому необходимо быть под наблюдением врачей, после выписки дают рекомендации.
Также выздоровевшим предлагают сдать донорами плазмы. Узнать подробности о процедуре можно по телефону 8 (495) 870-45-16.
Сообщалось, что среди 7,5 тысячи доноров плазмы в Москве 972 человека сдавали кровь неоднократно, поскольку антитела в организме человека после COVID-19 могут сохраняться несколько месяцев.
Таким образом, больше одного раза эту процедуру прошли 12,9% доноров. Из них свыше 70% сделали это дважды, 18,6% – трижды, 6,8% – четыре раза, остальные – по пять и более раз.
При этом количество доноров плазмы с антителами к COVID-19 в ноябре увеличилось на 82% по сравнению с предыдущим месяцем. Ежедневно в городе становится все больше тех, кто благодаря помощи врачей благополучно вылечился от коронавируса.
"Это наш город": доноров плазмы крови с антителами к COVID-19 в ноябре стало больше на 82%
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: