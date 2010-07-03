Названы распространенные травмы россиян в зимние каникулы

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В новогодние праздники россияне часто получают специфические травмы. Об этом сообщает News.ru, ссылаясь на вице-президента Ассоциации травматологов-ортопедов России, заместителя директора по организационно-методической работе в сфере здравоохранения и образовательной деятельности НМИЦ ТО им. Н. Н. Приорова Александра Очкуренко.

Самыми распространенными среди них в новогодние каникулы оказываются переломы и ушибы из-за падений на скользких дорогах. Также к таким последствиям может привести катание с необорудованных горках. В результате подпрыгивания на так называемых ватрушках можно сломать позвоночник.

Помимо этого, россияне нередко получают травмы из-за падения сосулек с крыш или неправильного обращения с пиротехникой.

"Что касается травм, характерных в новогоднее время, это, конечно же, нарушение техники безопасности при использовании различных петард, которые у взрослых чаще взрываются в руках, что приводит к травматическим повреждениям мягких тканей кисти, пальцев, сухожилий, ампутации пальцев и кисти. У детей, которые смотрят на все это, нередко происходят ожоги лица и глаз", – рассказал травматолог.

Для того чтобы сохранить свое здоровье, Очкуренко посоветовал соблюдать технику безопасности во время запуска фейерверков и при катании с горок, а также не создавать травмоопасные ситуации.

Ранее фитотерапевт дал рекомендации о том, как пережить холода и не заболеть. По его словам, на помощь в этом придут ягоды, а особенно малина.