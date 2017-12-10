Нобелевскую премию мира получила кампания по запрещению ядерного оружия

Диплом и медаль Нобелевского лауреата премии мира в Осло получила Международная кампания по запрещению ядерного оружия. Об этом сообщается в официальном аккаунте премии в Twitter.

Награду вручили исполнительному директору организации Беатрис Фин и Сецуко Терлоу, которая пережила атомную бомбардировку Хиросимы в 1945 году, а теперь – активный участник кампании. Церемония вручения проходит в Городской ратуше Осло.

Победителя Норвежский нобелевский комитет объявил еще в октябре. ICAN получила ее за "новаторские усилия по достижению запрета на применение ядерного оружия на основе договоров".

ICAN существует с 2007 года и объединяет 468 общественных организаций в более чем 100 странах.