Эксперт назвала самые высокооплачиваемые профессии в сфере IT

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Самой высокооплачиваемой профессией в сфере IT является технический директор (CTO – chief technical officer). Об этом в беседе с RT заявила HR-директор компании KODIХ Елена Ганзина.

Такая должность предусматривает руководство техническими процессами компании и может приносить до 650 тысяч рублей в месяц. В этой профессии специалисты также отвечают за технические моменты в стратегии фирмы, указала эксперт.

Чтобы получить такую должность, нужно сначала иметь опыт работы IT-специалистом и руководителем команды разработчиков. И только потом человек может начать обучение на технического директора, выбрав "информационный менеджмент" как программу обучения, подчеркнула она.

Второе место в топе по уровню зарплат заняли архитекторы информационных систем. Здесь можно зарабатывать до 600 тысяч рублей ежемесячно. Такие специалисты помогают определить структуру системы и ее компоненты. Без него невозможно завершить проект до конца, считает Ганзина.

На третьем месте расположились DevOps-инженеры с зарплатой до 500 тысяч рублей. Они объединяют разработчиков, тестировщиков и администраторов, позволяя быстрее выпускать обновления приложений и в целом улучшать качество продукта, уверена она.

На четвертой и пятой строчках расположились системный аналитики с 400 тысячами рублей в месяц, а также тимлид (лидер команды) с зарплатой до 350 тысяч рублей.

"В вузах тимлидов не готовят, это руководящая должность, до которой можно только дорасти – например, начиная с позиций тестировщика или веб-разработчика. Поэтому в вуз можно поступать на любое IT-направление, а затем найти работу, развиваться и набираться опыта", – заключила Ганзина.

До этого большинство россиян выразили мнение, что больше всего можно заработать в сфере IT. Так считают около 65% опрошенных. Поэтому россияне чаще всего интересуются именно курсами по программированию.

Среди всех программ лидером по количеству учащихся стало обучение программированию на языке Python.



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