Около 70% россиян заявили, что сталкиваются с токсичным общением на работе и в семье

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Порядка 70% граждан РФ сталкиваются с токсичным общением в семье или на работе. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на исследование "Доктис".

21% опрошенных уточнили, что сталкивались с таким общением на работе, при этом 13% испытывают подобное в семье со стороны мужа или жены. 11% уточнили, что токсичное общение исходит со стороны родителей.

"13% участников опроса сказали, что токсичное общение их преследует везде, а 14% признались, что сами токсичны. При этом 28% участников опроса ответили, что не встречают в своей жизни токсичности со стороны других людей или затрудняются ее определить", – говорится в сообщении.

Больше 50% респондентов рассказали, что не готовы терпеть токсичность. Из них 32% отвечают на подобное общение грубо, взаимной токсичностью, а 20% стараются отстаивать свои личные границы без конфликта.

25% россиян такой вид общения огорчает, но они его терпят. А 18% граждан не обращают внимания, считая такое общение нормой. Только 5% россиян обращаются за помощью к специалистам.

Исследование также выяснило самую неприятную фразу от начальника, которую выбрало большинство респондентов: "Тут тебя никто не держит". А самой токсичной в семье россияне признали фразу: "Мало ли что ты хочешь".

Ранее опрос показал, что количество россиян, которые обращаются за психологической помощью на фоне повышения уровня тревоги в обществе, увеличивается. В этой связи следует расширять программу психологической помощи населению, считают аналитики.

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