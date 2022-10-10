RU.TV вошел в топ-5 неэфирных телеканалов по числу подписчиков в соцсетях

Фото: пресс-служба "Русской Медиагруппы"

Телеканал RU.TV занял пятое место в топе неэфирных/тематических телеканалов по числу подписчиков в социальных сетях, свидетельствуют данные New Media. На сегодняшний день на официальные страницы RU.TV в крупнейших соцсетях подписаны более 1,5 миллиона пользователей.

Телеканал регулярно публикует на своих страницах собственные новости, подробности жизни звезд, яркие фото селебрити, секреты бэкстейджа, а также фрагменты самых зрелищных концертов, которые дарит своим зрителям.

"Для RU.TV очень важно получать обратную связь от телезрителей, – говорит главный редактор, генеральный продюсер телеканала​ Михаил Богомолов. – Наша задача – разбираться в том, что именно нужно нашей аудитории, и отвечать на ее запрос. И социальные сети – отличный инструмент для этого. Мы анализируем лайки, комментарии и стараемся с каждым днем становиться лучше".

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