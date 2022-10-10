Новостные ролики телеканала Москва 24 появились на медиафасадах Intention

Фото: предоставлено пресс-службой Intention

Информация о последних событиях в городе и мире, а также новости культурной, экономической, политической, социальной жизни мегаполиса появились на медиафасадах одного из самых крупных операторов цифровых медиаформатов Intention.

Новостной контент телеканала Москва 24 специально адаптирован без звука для показа на медиафасадах и собран в 30-секундные ролики. Для горожан это новый формат получения самой актуальной и полезной информации: открытие новых станций метро, строительство физкультурно-оздоровительных комплексов, новости реновации, благоустройство скверов, парков и набережных, а также афиша культурной жизни столицы.

"Коллаборация с агентством Intention позволяет выйти телеканалу Москва 24 в лидеры по охвату вещания среди московских каналов. Мы теперь доставляем новости не только присутствуя на 21-й кнопке в Московском регионе, в 187 кабельных и спутниковых сетях России и через интернет-вещание, но и таким современным и привлекающим внимание способом – через медиафасады", – сказала руководитель службы маркетинга, рекламы и PR АО "Москва Медиа" Мария Михайлова.

Новостные ролики телеканала Москва 24 транслируются на трех медиафасадах Intention, установленных на ТРЦ Avenue, ТРЦ Kvartal West и ТРЦ "Райкин Плаза".

Площадь медиафасада, расположенного на ТРЦ Avenue, составляет почти одну тысячу квадратных метров. Он состоит из трех экранов, каждый из которых размером 26,5 на 12 метров. Такая площадь рекламной поверхности и локация ставят медиафасад в топ-10 широкоформатных цифровых экранов столицы.

Стоит отметить, что новостной ролик телеканала Москва 24 был также показан на одном из самых масштабных медиафасадов города, который расположен на ТРЦ "РИО" Ленинский. Площадь медиафасада составляет более 1,5 тысячи квадратных метров.

Все медиафасады Intention отличаются высоким качеством изображения, что позволяет реализовывать самые современные визуальные проекты. Ранее на медиафасаде "РИО" Ленинский уже размещался нестандартный формат контента: ART-проект крупнейшей медиавыставки цифрового искусства Megalopolis, ставшей городским шедевром.

В агентстве Intention уверены, что подобные форматы носят более нативный характер и гармонично вписываются в городскую среду современного города.

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