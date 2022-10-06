Москва 24 представит многосерийный проект о людях и городе 8 октября

Фото: Москва 24

Телеканал Москва 24 запускает новый многосерийный проект о людях и городе – "Москва глазами". В каждой серии зрители познакомятся с личной историей героя, рассмотрят столицу через призму его профессии или увлечения.

Москва. Миллионы жителей и гостей столицы. Все куда-то спешат, бегут, на ходу пьют кофе, разговаривают по телефону, решают вопросы. Жизнь в мегаполисе насыщенная, динамичная, активная. Но если на минуту остановиться и оглянуться вокруг, то можно увидеть детали, которые раньше не замечал: молодого человека, который ловит рыбу в Москве-реке, смеющуюся девушку с грацией балерины, детей, бегущих по бульвару. И становится интересно, кто эти люди, как они живут, чем наполнен их день?

Рыбак, сотрудник МЧС, клоун, экоактивист, балерина: каждый герой программы – это новый и свой особенный взгляд на город. Ведь Москва – это не только дома, парки, офисы, набережные, магазины и кафе. Это идеи, маршруты, мечты и отношения друг с другом.

Смотрите проект "Москва глазами" на YouTube/Rutube и по субботам на телеканале Москва 24 в 22:10.

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