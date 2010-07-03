Глава Родительского комитета оценила идею наказывать родителей курящих детей

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Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец прокомментировала сообщение МВД о том, что родителей курящих детей могут начать привлекать к административной ответственности.

Она выступила против того, чтобы такие проблемы решались "исключительно методом кнута".

"Корень зла кроется в том, что дети во внеурочное время не заняты, начинают курить, пить и впадать в игровую зависимость. Многие родители не могут из-за низкого материального состояния семьи обеспечить своих детей достойным уровнем развития и интересной жизнью, дети не имеют возможности ходить в кружки, предоставлены сами себе", – сказала она в разговоре с RT.

Волынец подчеркнула, что наказывать родителей за курение детей – это неправильная мера, поскольку родители и сами тревожатся о том, что ребенок курит. В большинстве случаев они скрывают это от родственников. Родители растеряны, не понимают, что делать, поэтому им нужна в первую очередь поддержка со стороны психологов. Так они научатся выстраивать с детьми диалог.

Ранее в МВД России сообщили, что родителей курящих детей могут начать привлекать к административной ответственности. В правительстве РФ также заявили, что обсуждается возможность ввести административное наказание для родителей курящих детей (например, предупреждение, штраф или арест на несколько суток).

