Москвич не смог попасть в реанимацию к умирающей матери

В клинике, где родственники пациентки не смогли попасть к ней в реанимацию, проводится внутреннее служебное расследование. Уточняется, что инцидент произошел в больнице № 51. Пожилую женщину туда доставили несколько дней назад.
Сотрудники больницы выразили соболезнования родным, которые так и не смогли ее увидеть. Также больница пообещала разобраться, почему врач не пустил родственников в отделение. О ситуации сообщает телеканал Москва 24.
Случай вызвал жалобы с обеих сторон. Родственники больных хотели видеть своих близких, а врачи выступили против посещений, так как это мешает рабочему процессу.
К телеканалу попало видео, на котором сын умирающей женщины пытался попасть в отделение реанимации. Александр Гутенберг рассказал, что все три дня, пока его 92-летняя мать была в реанимации, ему так и не удалось пробить медицинский кордон. На интервью с журналистами Александр и его сын пришли уже в черном.
"Я говорю, что поеду в отдел полиции и напишу заявление о пропаже человека. Вы мне рассказываете три дня, что у нее так, а я не вижу человека. Идти в прокуратуру – это самый долгий и последний вариант", – сказал Гутенберг.
Сейчас в больнице разбираются, почему в этом конкретном случае родственники не смогли пройти в отделение. Коллектив больницы принес им соболезнования и выразил готовность в оказании помощи по психологической поддержке и реабилитации. Инициировано внутреннее служебное расследование на предмет соблюдения медицинским персоналом действующих регламентов посещения родственниками больных реанимационных отделений. О результатах расследования "все заинтересованные стороны будут уведомлены незамедлительно".
В другой столичной больнице – ГКБ имени Виноградова – в реанимацию родственников пускают уже несколько лет. Посетители подходят к отделению, звонят, их встречают врачи, просят надеть халат, маску и бахилы. Родственники могут находиться в палате, если их близкому или другим пациентам не проводятся какие-либо процедуры.
У Людмилы Смирновой в реанимации мама. Девушка рядом с ней проводит почти каждый день. В больнице уверены, что присутствие родственников рядом способствует более быстрому восстановлению пациентов. Но это не значит, что двери в реанимационное отделение открыты в любое время. В посещении могут отказать, но только по уважительной причине.
"Состояние самого родственника – он должен быть здоров, не иметь признаков инфекционных заболеваний, чтобы не нести угрозы больному родственнику и другим, находящимся в отделении. Второе – конечно, не допускаются дети, их психика не готова воспринимать эту обстановку. Третье — люди в неадекватном состоянии, алкогольном или наркотическом опьянении, а бывает и такое", – объяснила заместитель главного врача по анестезиологии и реаниматологии ГКБ имени Виноградова Мария Вацик.
Виктория Вяхорева, директор по коммуникациям благотворительного Фонда Константина Хабенского заявила, что если не пускают в реанимацию, то следует сначала поговорить с врачом, сослаться на приказ, выпущенный Депздравом, и на федеральный закон. Если это не работает, нужно добиваться встречи с главным врачом, получить от главного врача письменное объяснение, на каком основании было отказано в посещении. Далее идти в прокуратуру, но это самый трудоемкий вариант.
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