Эксперт рассказала, зачем стирать пуховик в преддверии холодов

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В верхней одежде с натуральным пухом могут появляться пылевые клещи, поэтому изделие рекомендуется стирать в горячей воде, рассказала директор департамента по научной работе Клинского института охраны и условий труда, доктор медицинских наук, профессор Надежда Симонова.

Она отметила, что пылевые клещи могут вызвать аллергию.

"Большинство курток и пальто стираются в стиральной машине. Рекомендую стирать их при температуре от 40–50 градусов, 60 уже может не выдержать покрытие ткани. В большинстве случаев стирка позволит погубить клещей", – рассказала Симонова Агентству "Москва".

Эксперт подчеркнула, что верхнюю одежду нужно стирать после каждого сезона. Желательно делать перед наступлением холодов, добавила Симонова.

Как ранее рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковц, этой осенью будет много пасмурных дней, затяжные дожди и чуть теплее нормы. По его словам, уже во второй половине сентября превышение температуры будет сокращаться, и к концу месяца температурный фон и количество осадков вернутся в климатическое русло.

Как отметил Тишковец, природа даст две недели на акклиматизацию. По его словам, это будет период достаточно комфортной погоды, чтобы люди перестроились от летнего сезона к осеннему, а затем осень будет вступать свои права. В октябре температура будет на один градус выше нормы, в ноябре – максимум на два градуса. Количество осадков будет в норме.

