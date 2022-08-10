Кириенко считает, что коронавирус становится сезонным заболеванием

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Коронавирус становится обычным сезонным заболеванием. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко.

"Сегодня тяжелая эпидемия ковида отступает, похоже, ковид превращается потихоньку в обычное сезонное вирусное заболевание, дай бог, чтобы это было так", – сказал Кириенко в ходе церемонии открытия форума молодых политологов России "Дигория".

Ранее стало известно, что в РФ за сутки выявили 23 771 случай заболевания коронавирусом. При этом госпитализировали 2 666 человек с коронавирусом. Это на 3,6% больше, чем днем ранее.

За последние 24 часа после лечения от коронавируса выздоровели 14 552 пациента. Всего COVID-19 в стране перенесли 18 075 720 человек.

До этого доктор биологических наук, профессор МГУ Алексей Аграновский рассказал, почему не стоит бояться нового пика заболеваемости COVID-19 в России.

По его словам, обращать внимание необходимо на количество тяжелых случаев коронавируса и смертей от него. Беспокоиться о легких случаях, например, когда у человека "Омикрон" и только легкий насморк, не стоит, объяснил врач.

Он добавил, что осенний рост распространения заболевания закономерен: люди возвращаются из отпусков, дети – в школу, студенты – в аудитории. Число заболевших увеличивается уже сейчас, однако большая часть из них легко переносят недомогание, отметил вирусолог.