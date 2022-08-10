Кириенко считает, что коронавирус становится сезонным заболеванием

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
Коронавирус становится обычным сезонным заболеванием. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко.
"Сегодня тяжелая эпидемия ковида отступает, похоже, ковид превращается потихоньку в обычное сезонное вирусное заболевание, дай бог, чтобы это было так", – сказал Кириенко в ходе церемонии открытия форума молодых политологов России "Дигория".
Ранее стало известно, что в РФ за сутки выявили 23 771 случай заболевания коронавирусом. При этом госпитализировали 2 666 человек с коронавирусом. Это на 3,6% больше, чем днем ранее.
За последние 24 часа после лечения от коронавируса выздоровели 14 552 пациента. Всего COVID-19 в стране перенесли 18 075 720 человек.
До этого доктор биологических наук, профессор МГУ Алексей Аграновский рассказал, почему не стоит бояться нового пика заболеваемости COVID-19 в России.
По его словам, обращать внимание необходимо на количество тяжелых случаев коронавируса и смертей от него. Беспокоиться о легких случаях, например, когда у человека "Омикрон" и только легкий насморк, не стоит, объяснил врач.
Он добавил, что осенний рост распространения заболевания закономерен: люди возвращаются из отпусков, дети – в школу, студенты – в аудитории. Число заболевших увеличивается уже сейчас, однако большая часть из них легко переносят недомогание, отметил вирусолог.
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