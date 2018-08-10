Равные права. Эксперты – об ответственности за увольнение пожилых сотрудников

Премьер-министр Дмитрий Медведев не исключил введения уголовной ответственности за увольнение пожилых работников после повышения пенсионного возраста. По его словам, подобные предложения уже готовятся.

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Госдума 19 июля приняла в первом чтении законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве, который предполагает повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.

Госдума 19 июля приняла в первом чтении законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве, который предполагает повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.



Портал Москва 24 выяснил у экспертов, как такая инициатива может быть реализована на практике.

Председатель регионального отдела по городу Москве Союза пенсионеров России Игорь Корнеев уверен, что подобная инициатива позволит уйти от дискриминации людей пожилого возраста. "Заявление хорошее, мы только приветствуем, чтобы не было дискриминации пожилых людей", – сказал он.

Однако вице-президент Конфедерации труда России Олег Шеин считает, что инициатива, в случае законодательного закрепления, работать не будет.

"Если это вводить как жесткий запрет, то получается, что человек, который достиг отметки, например, в 60 лет или 58, получает абсолютный иммунитет от любого увольнения. Безотносительно от того, выполняет он работу или нет, хорошо работает или плохо – полный иммунитет. Это можно ввести, но очень сомнительно", – пояснил эксперт.



По его мнению, грамотный работодатель всегда сумеет уволить работника, существенно изменив условия труда. Например, он может более жестко присматривать за выполнением должностных задач сотрудника, ставя более жесткие временные параметры – но все в рамках законодательства.

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"Скорее всего, будет прописано, что уголовная ответственность наступает за необоснованное увольнение – соответственно, норма работать не будет", – отметил Шеин. Кроме того, по словам эксперта, введение подобной нормы означает, что количество рабочих мест не возрастет.

Государственный инспектор труда Федеральной службы по труду и занятости Ольга Ерошенкова отметила, что к уголовной ответственности можно привлечь должностное лицо, если по факту в ходе расследования выявится, что это конкретное должностное лицо целенаправленно подвело сотрудника к увольнению.



"Сейчас такого механизма нет. Существует уголовная ответственность за увольнение беременной женщины, если выяснится, что ее уволили незаконно или не приняли на работу только из-за беременности. Здесь похожая ситуация - увольнение из-за возраста", – рассказала эксперт. По ее словам, доказательная база в данном случае потребует проработки.



"Доказательная база всегда очень сложна, потому что у нас есть статьи увольнения, то есть нельзя просто так уволить. Нет такой статьи – "уволить в связи с тем, что ты пенсионер". Как правило, пишут заявление по собственному желанию", – отметила Ерошенкова.

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Она добавила, что часто сотрудника вынуждают писать заявление на увольнение по собственному желанию. Однако в суде доказывать факт принуждения придется самому сотруднику. "Сначала нужно доказать, что возникли другие доказательства, и никакого собственного желания там не было", – подчеркнула эксперт.

С ней согласилась эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева. "У нас нет в принципе такого основания для увольнения как достижение определенного возраста. Чтобы уволить сотрудника в связи с тем, что он достиг пенсионного возраста, нужно что-то придумать. Например, один из способов – наказать за неоднократное неисполнение должностных обязанностей. Опоздание на 5 минут уже расценивается как дисциплинарный проступок, если в течение некоторого времени сотрудник продолжает опаздывать, то можно уволить. Но доказать,что работодатель уволил за опоздания, а не за то, что тот достиг пенсионного возраста, будет очень сложно", – заметила эксперт.

Евгения Маркова