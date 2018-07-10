Россияне назвали главного претендента на победу в ЧМ-2018

Фото: ТАСС/Интерпресс/Светлана Холявчук
Главным претендентом на победу в чемпионате мира по футболу 2018 после проигрыша национальной сборной россияне считают команду Франции. Такое мнение, по данным опроса ВЦИОМ, высказал каждый пятый житель нашей страны.
Второе место в "народном" рейтинге фаворитов заняла сборная Англии. За победу британцев проголосовали 18 процентов опрошенных, а третье место досталось команде Хорватии. За нее отдали свой голос 17 процентов россиян. Еще 14 процентов болельщиков уверены в победе сборной Бельгии. Об этом говорится в материалах исследования ВЦИОМ, на которые ссылается РИА Новости.
Также в ходе опроса социологи выяснили, что вылет национальной сборной из турнира не повлиял на интерес россиян к мундиалю. Телетрансляции матчей смотрят 69 процентов граждан. А с самого начала чемпионата доля зрителей составляла от 61 до 70 процентов.
7 июля определились все пары 1/2 финала чемпионата мира по футболу 2018 года в России. 10 июля состоится матч Франция – Бельгия, а на следующий день, 11 июля, Хорватия сыграет с Англией.
Букмекеры обновили линию на победителя перед стартом полуфиналов. После вылета Бразилии главным фаворитом считается сборная Франции с коэффициентом 3.20. Следом идут сборные Бельгии и Англии, успех каждой из которых оценен коэффициентом 3.85. Замыкает четверку претендентов команда Хорватии.
Международный футбольный турнир проходит в России до 15 июля. Матчи принимают 11 городов, в столице пройдет 12 игр. Оставшиеся встречи в Москве запланированы в "Лужниках", ранее игры проходили также на стадионе "Спартак".
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