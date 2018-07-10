Госдума рассмотрит законопроект об отмене роуминга по России

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В Госдуме на 10 июля запланировано рассмотреть в первом чтении законопроект об отмене роуминга в России, передает Агентство "Москва".
Согласно пояснительной записке, вносятся изменения в статью 54 Федерального закона "О связи". Поправки направлены в сторону отмены национального роуминга.
Авторы законодательной инициативы считают, что национальный роуминг является архаизмом на пути развития доступности услуг связи и нужным лишь для обогащения отдельных операторов связи.
В настоящее время операторы связи получают с роуминга не более 1,5% от общего объема получаемых доходов.
Законопроектом отменяется плата за телефонное соединение, установленное с абонентом, находящимся за пределами того или иного субъекта РФ. При этом плата сохранится за соединение с абонентами, которые находятся за границей.
Ликвидация национального роуминга простимулирует рынок связи, повысит уровень прозрачности в указанной сфере и сделает тарифы понятными для абонентов, считают депутаты.
Представители министерства связи и массовых коммуникаций уже выступали с подобными предложениями.
Ранее сообщалось, что между ФАС и мобильными операторами достигнуто соглашение, что при отмене роуминга положение потребителя не ухудшится. Отмена роуминга по России не должна привести к росту тарифов.
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