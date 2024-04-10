Эксперты рассказали, как пенсионерам сэкономить на оплате услуг ЖКХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пенсионеры могут сэкономить на оплате услуг ЖКХ за квартиру, если воспользуются перерасчетом. Об этом сообщает Life.ru, ссылаясь на эксперта по финансовым рынкам Николая Салабуто.

Он рассказал, что если человека не было в квартире более 5 дней, то он может сделать перерасчет за вывоз мусора. Для этого понадобится справка от председателя СНТ или другой подтверждающий документ.

"Пенсионеры также могут уменьшить налог на земельный участок, который находится у них в собственности. Вычет дадут по одному участку. Если площадь земли 600 квадратных метров, то есть шесть соток, или меньше, пенсионер вообще не будет платить налог. Если больше, налог будут брать с превышения", – указал он.

Салабуто напомнил, что в России существует единая государственная информационная система социального обеспечения, где размещены все сведения о социальной поддержке как из федерального бюджета, так из регионального. Некоторые льготы пожилые люди могут получить и не уезжая на дачу, добавил эксперт.

"Пенсионер может получить компенсацию платы за пользование жилым помещением, содержание жилого помещения, коммунальные услуги, взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме", – отметил он.

Подобная льгота предоставляет тем, чей член семьи погиб при определенных обстоятельствах или по определенным основаниям скончался, будучи военнослужащим, сотрудником МВД и ряда других органов власти. Право на 50% компенсацию имеют инвалиды войны, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий и награжденные знаками "Жителю блокадного Ленинграда", "Житель осажденного Севастополя", "Житель осажденного Сталинграда".

Такую же поддержку по оплате жилищно-коммунальных услуг получат члены семьи погибшего инвалида войны, участника ВОВ, ветерана боевых действий, получающего пенсию по случаю потери кормильца, а также пенсионеры с инвалидностью. В частности, инвалиды первой и второй группы могут получить льготу на уплату по капремонту, но не более установленного размера.



"Существует также субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Ее получают пенсионеры, расходы которых на ЖКУ превышают максимально допустимую долю указанных расходов в общем доходе семьи", – указала юрист Елена Кузнецова.

Она добавила, что в определенном случае власти могут отказать в этом, сославшись на долг за услуги ЖКХ. Кроме того, столичные пожилые люди со званием "Ветеран труда" или "Ветеран военной службы" могут получить 50% скидку на оплату жилого помещения и услуг ЖКУ. Такие же льготы распространяются на участников обороны Москвы, реабилитированные политические репрессированные, члены их семей и пострадавшие от репрессий.

"Одиноких пенсионеров и семьи, состоящие только из пенсионеров, освобождают от платы за обращение с твердыми коммунальными отходами. Правда, в пределах социальной нормы", – уточнила юрист.

Ранее стало известно, что более 700 тысяч жителей Москвы уже получают субсидии на оплату коммунальных платежей. В это число вошли пенсионеры, безработные, матери-одиночки, многодетные семьи и студенты. Льготу дают тем, кто тратит свыше 10% дохода на оплату услуг. В текущем году максимальный доход, позволяющий получить субсидию, подняли до 61 439 рублей.