Москва 24: детский омбудсмен расскажет, как сохранить семью и не навредить ребенку

Фото: depositphotos/fizkes

11 февраля в пресс-центре регионального информационного агентства Московской области пройдет пресс-конференция уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой.

На пресс-конференции речь пойдет о:



помощи родителям в преодолении конфликтных и сложных ситуаций;

работе проекта "НЕделим";

целях и задачах проекта "Бесконфликтная школа";

итогах работы детского омбудсмена за 2020 год;

планах на 2021 год.

Смотрите трансляцию 11 февраля в 13:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.