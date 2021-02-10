Москва 24: детский омбудсмен расскажет, как сохранить семью и не навредить ребенку

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11 февраля в пресс-центре регионального информационного агентства Московской области пройдет пресс-конференция уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой.
На пресс-конференции речь пойдет о:
- помощи родителям в преодолении конфликтных и сложных ситуаций;
- работе проекта "НЕделим";
- целях и задачах проекта "Бесконфликтная школа";
- итогах работы детского омбудсмена за 2020 год;
- планах на 2021 год.
Смотрите трансляцию 11 февраля в 13:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.