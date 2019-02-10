Ночь на понедельник будет снежной и ветреной

Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Ночью с воскресенья на понедельник в Москве ожидается до 5 градусов ниже нуля. Как сообщает портал "Метеоновости", в столице будет снегопад и порывы ветра до 8 метров в секунду.

Утром в понедельник, 11 февраля, синоптики прогнозируют продолжение снегопада и температуру около 0 градусов. В начале рабочей недели воздух по-прежнему будет теплее средних климатических значений.

Также из-за циклона и атмосферных фронтов в столицу придут осадки – мокрый снег и дождь. Метеорологи сообщают, что при таком сочетании погодных факторов обстановка будет далека от комфортной. Может возрасти вероятность простудиться, поэтому жителям Москвы посоветовали позаботиться об этом, чтобы не заболеть.

Ранее синоптики заявили, что 11 февраля Москве будет объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать с 9:00 до 21:00.

В середине недели стоит ожидать сильный снегопад. Во вторник погода начнет портиться – пойдет мокрый снег, усилится ветер, наступит оттепель. В среду в Москве ожидается от 0 до 2 градусов тепла. Второй и третий дни недели будут очень снежными, за это время в столице выпадет целая треть февральской нормы осадков – 12 миллиметров.

