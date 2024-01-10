Российским судьям разрешили вести свои и публиковаться в чужих телеграм-каналах

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Российским судьям разрешили вести свои телеграм-каналы и публиковаться в чужих телеграм-каналах. Об этом со ссылкой на комиссию по этике Совета судей России пишет РИА Новости.

Также судьям разрешили обсуждать юридические вопросы в подкастах. Кроме того, кодекс этики разрешает им выступать с публичными докладами, лекциями, а также писать книги, осуществлять научную и преподавательскую деятельность, в том числе на платной основе, а также заниматься иными видами деятельности, которая не противоречит закону о статусе судей.

"Опубликование написанных судьей статей на правовые темы на страницах незапрещенных веб-приложений, как Яндекс и Telegram, по своей сути ничем не отличается от опубликования тех же статей в научно-практических журналах <...> и отвечает духу времени в условиях активно развивающихся цифровых технологий и онлайн-сервисов", – уточнили в комиссии.

Однако в своих высказываниях судья должен проявлять сдержанность и осмотрительность, а также "быть беспристрастным и сохранять лояльность к судебной власти", подчеркнули в источнике.

Поэтому таким людям стоит воздержаться от публичных заявлений, которые могут причинить ущерб правосудию и его беспристрастности, уверены в комиссии. Также, согласно профессиональной этике, судья также должен сдержанно и корректно комментировать решения своих коллег.

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