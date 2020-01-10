Экс-участник группы "140 ударов в минуту" Юрий Абрамов скончался в возрасте 47 лет

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Умер бывший участник поп-группы "140 ударов в минуту" Юрий Абрамов. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на продюсера и участника коллектива Сергея Конева.

Отмечается, что музыкант скончался 9 января. Ему было 47 лет.

"По предварительной версии, он упал и ударился головой. Он долго пролежал на улице, было частичное обморожение. Вырезали гематому из головы, но не спасли уже", – сообщил Конев.

Продюсер отметил, что не так давно Абрамов получил серьезную травму головы. По всей видимости, падение усугубило ситуацию. Кроме того, есть информация о том, что его избили. В настоящее время это неподтверждено.

Прощание с музыкантом состоится 11 января. Предположительно, его похоронят в Химках, где Абрамов проживал.

Юрий Абрамов родился в 1972 году. Он был участником коллектива "140 ударов в минуту", однако в 2002 году покинул группу.