Прокуратура заявила о нарушениях норм содержания заключенных в московском СИЗО-1

Фото: ТАСС/Александр Щербак
Сотрудники прокуратуры выявили нарушение норм содержания заключенных в московском СИЗО-1 "Матросская тишина".
Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе Генпрокуратуры России, во время проверки "Матросской тишины" в декабре 2017 года сотрудники УФСИН по Москве установили, что условия содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в ряде случаев не соответствуют нормам, предписанным федеральным и уголовно-исполнительным законодательством. По результатам проверки, "начальнику УФСИН России по Москве внесено два представления об устранении выявленных нарушений", добавили в Генпрокуратуре.
Уточняется, что после того, как в СМИ появилась информация о возможных нарушениях законодательства в СИЗО-1, и.о. начальника отдела по надзору за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний Евгений Захаров посетил следственный изолятор вместе с уполномоченным по правам человека по городу Татьяной Потяевой и начальником УФСИН РФ по Москве Сергеем Морозом. При этом, как сообщили в пресс-службе прокуратуры, при осмотре помещений жалоб от заключенных не поступало.
Также стало известно, что столичная прокуратура передала СК материалы проверки в отношении неназванных сотрудников СИЗО-1. Их подозревают в злоупотреблении своими должностными полномочиями и использовании положения вопреки интересам службы.
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