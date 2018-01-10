Сомнолог рассказал, как вернуться к привычному ритму после праздников

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Москвичи вернутся к привычному ритму сна после новогодних праздников за пять дней. Об этом Агентству "Москва" рассказал президент "Российского общества сомнологов", доктор медицинских наук Роман Бузунов.

"В рабочие дни жители столицы чаще всего встают в 6:30–7:00, а в выходные в 9:30–10:00. На Новый год все просыпаются в среднем с 11 до 12. Это смещение биологических ритмов практически на пять часов", – отметил эксперт. При этом возвращение к нормальному ритму на час занимает сутки. То есть, если внутренние часы сместились на пять часов, адаптация займет пять суток.

Специалист также посоветовал пить больше воды и не спать днем. "Желательно употреблять около двух литров жидкости в день и дробно принимать легкую пищу, так как работа кишечника также перестраивается постепенно", – пояснил он. Кроме того, эксперт порекомендовал днем проводить на свежем воздухе хотя бы 30–40 минут.

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