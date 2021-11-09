Москва 24: специалисты расскажут, как формируется среда для активного долголетия в России

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

10 ноября в МИЦ "Известия" состоится пресс-конференция "Формирование среды для активного долголетия в России".

Как создается среда для людей старшего поколения в России и мире? Как происходит реабилитация пожилых пациентов после COVID-19? Об этом и многом другом расскажут:



заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Евгений Камкин;

главный внештатный гериатр Минздрава России, директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Пирогова Ольга Ткачева;

специальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович (онлайн);

высококвалифицированный специалист по гериатрии и паллиативной медицине, главный специалист отдела контроля Фонда международного медицинского кластера (Израиль) Клаудия Консон;

генеральный директор благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко Мария Морозова;

начальник отдела международной деятельности и общественных проектов Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Пирогова Вадим Самородов.

Смотрите прямую трансляцию 10 ноября в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.