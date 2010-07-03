Врачи рассказали, можно ли пить алкоголь во время грудного вскармливания

Фото: depositphotos/davit85
Врачи высказали мнение по поводу того, стоит ли кормящим женщинам употреблять алкоголь. Взгляды на этот счет у них различаются, хотя они признают, что в грудное молоко попадает все, что употребляет мать, поэтому нужно следить за питанием.
"Алкоголь – это яд, который инактивируется печенью. Этот орган у детей ещё не совершенен, в нем только начинается становление функций. Мы же не кормим малыша шпротами с рождения, потому что он не сможет их переварить. Он переваривает молоко женщины, которое на самом деле представляет собой очень разбавленное молоко коровы. Даже цельным коровьим молоком ребенка поить нельзя. Если мать пьет и ест всякую гадость, малыша это не минует. В грудное молоко попадает практически все, что употребляет в пищу женщина", – сказала акушер-гинеколог Любовь Ерофеева, передает News.ru.
Отмечается также, что употребление алкоголя во время грудного вскармливания может вызвать хроническую интоксикацию организма ребенка.
При этом педиатр, вакцинолог Евгений Тимаков отметил, что пить алкоголь в умеренном количестве кормящим женщинам можно, но при этом нужно соблюдать определенные правила. Самое главное, продукт не должен содержать красителей и прочей химии.
Врач пояснил, что каждый алкогольный напиток обладает своими свойствами: коньяк расширяет сосуды, вино улучшает пищеварение, пиво стимулирует выработку женских половых гормонов. Таким образом, пиво может стимулировать лактацию у кормящей женщины.
Специалист добавил, что употреблять алкогольные напитки при грудном вскармливании можно только после того, как ребенку исполнится три месяца. Предварительно стоит убедиться, что у ребенка нет дерматита, склонности к аллергии, проблем с кишечником и нервной системой. Можно также предварительно сцедить ребенку молоко и заморозить его (в таком виде грудное молоко может храниться три месяца). Таким образом, можно будет покормить малыша когда его мать выпила спиртное.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: