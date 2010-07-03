Врачи рассказали, можно ли пить алкоголь во время грудного вскармливания

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Врачи высказали мнение по поводу того, стоит ли кормящим женщинам употреблять алкоголь. Взгляды на этот счет у них различаются, хотя они признают, что в грудное молоко попадает все, что употребляет мать, поэтому нужно следить за питанием.

"Алкоголь – это яд, который инактивируется печенью. Этот орган у детей ещё не совершенен, в нем только начинается становление функций. Мы же не кормим малыша шпротами с рождения, потому что он не сможет их переварить. Он переваривает молоко женщины, которое на самом деле представляет собой очень разбавленное молоко коровы. Даже цельным коровьим молоком ребенка поить нельзя. Если мать пьет и ест всякую гадость, малыша это не минует. В грудное молоко попадает практически все, что употребляет в пищу женщина", – сказала акушер-гинеколог Любовь Ерофеева, передает News.ru.

Отмечается также, что употребление алкоголя во время грудного вскармливания может вызвать хроническую интоксикацию организма ребенка.

При этом педиатр, вакцинолог Евгений Тимаков отметил, что пить алкоголь в умеренном количестве кормящим женщинам можно, но при этом нужно соблюдать определенные правила. Самое главное, продукт не должен содержать красителей и прочей химии.

Врач пояснил, что каждый алкогольный напиток обладает своими свойствами: коньяк расширяет сосуды, вино улучшает пищеварение, пиво стимулирует выработку женских половых гормонов. Таким образом, пиво может стимулировать лактацию у кормящей женщины.

Специалист добавил, что употреблять алкогольные напитки при грудном вскармливании можно только после того, как ребенку исполнится три месяца. Предварительно стоит убедиться, что у ребенка нет дерматита, склонности к аллергии, проблем с кишечником и нервной системой. Можно также предварительно сцедить ребенку молоко и заморозить его (в таком виде грудное молоко может храниться три месяца). Таким образом, можно будет покормить малыша когда его мать выпила спиртное.

