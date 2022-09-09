Школьники заступились за учителя, угрожавшего побоями пятикласснику в Екатеринбурге

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Ученики 5-го класса одной из школ Екатеринбурга заступились за педагога, который угрожал физической расправой школьнику. Одна из учениц в разговоре с "Газетой.ру" назвала учителя "позитивным" человеком.

"Он был моим учителем математики. Иван Владимирович очень добрый и позитивный человек, его почти невозможно было вывести из себя, наш класс был, конечно, не самым лучшим, но до такого не доходило", – рассказала школьница.

По ее словам, мужчина начал работать в этой школе недавно, однако уже имел педагогический стаж.

Другой ученик считает, что педагог не виноват в случившемся. Виной произошедшему, по его словам, стали дети, которые "могут довести любого".

"Сам по себе он хороший учитель. Когда мы начинали шуметь, он нам делал замечания, если мы не успокаивались, то он начинал кричать, но не так сильно и без угроз. Работает 2–3 года, и, я считаю, учитель не виноват в том, что сорвался, потому что дети могут довести любого учителя", – рассказал школьник.

Также ученик отметил готовность педагога повторить материалы урока в случае, если ребенок не усвоил информацию во время занятия.

Еще одна ученица высказала сочувствие к педагогу после случившегося. Она отметила, что "дети понимают только крик", и назвала пятиклассников образовательного учреждения "дерзкими".

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге опоздавший на урок учитель биологии одной из местных школ угрожал детям побоями из-за плохого поведения. Угрозы педагога ученики записали на диктофон. Они же рассказали, что учитель взбесился из-за того, что те шумели, пока его не было в классе.