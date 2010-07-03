Россияне стали реже покупать дешевые лекарства

Поделиться в социальных сетях:
Фото: depositphotos/Manka
За последние три года продажи в аптеках недорогих лекарств (от 50 до 500 рублей) показали падение. Почти на 8% увеличился объем реализации дорогих препаратов. В первом полугодии 2019 года выросли продажи дорогих лекарств. Это следует и отчета DSM Group, передает газета "Коммерсант".
За отчетный период продажи лекарств дороже 500 рублей в натуральном выражении увеличились на 7,8%. Продажи препаратов от 150 до 500 рублей снизились на 3,3% (с 750,9 тысячи до 726,4 тысячи). В ценовой категории от 50 до 150 рублей они упали на 3% (с 600,9 тысячи до 582,7 тысячи упаковок). В категории дешевле 50 рублей продажи снизились на 7,1% (с 1,1 миллиона до 977,1 тысячи упаковок).
В рамках рабочей группы Госдумы по совершенствованию лекарственного обеспечения граждан уже ведется работа по составлению пакета решений, ограничивающий монополизм аптечных сетей. Об этом заявил первый замруководителя фракции "Единая Россия" по законопроектной деятельности Андрей Исаев. Депутаты намерены в том числе ограничить маркетинговые бонусы, порог которых пока окончательно не определен. Также планируется наделить фармдистрибуторов правом осуществлять дистанционную торговлю безрецептурными препаратами.
Специалисты отмечают, что падение продаж недорогих лекарств случилось впервые за последние три года. Генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк заявил, что это связано с вымыванием дешевых препаратов из ассортимента аптек. Он отметил, что в ближайшие несколько лет структура продаж аптек и в натуральном выражении изменится в пользу дорогих препаратов.
В пресс-службах Минздрава и Минпромторга заявили, что постоянно проводят мониторинг цен и ассортимента жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов в аптеках. Минпромторг для предотвращения вымывания из продажи дешевых лекарств намерен установить требования к аптечному ассортименту и ввести ответственность за их нарушение.
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: