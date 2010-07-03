Россияне стали реже покупать дешевые лекарства

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За последние три года продажи в аптеках недорогих лекарств (от 50 до 500 рублей) показали падение. Почти на 8% увеличился объем реализации дорогих препаратов. В первом полугодии 2019 года выросли продажи дорогих лекарств. Это следует и отчета DSM Group, передает газета "Коммерсант".

За отчетный период продажи лекарств дороже 500 рублей в натуральном выражении увеличились на 7,8%. Продажи препаратов от 150 до 500 рублей снизились на 3,3% (с 750,9 тысячи до 726,4 тысячи). В ценовой категории от 50 до 150 рублей они упали на 3% (с 600,9 тысячи до 582,7 тысячи упаковок). В категории дешевле 50 рублей продажи снизились на 7,1% (с 1,1 миллиона до 977,1 тысячи упаковок).

В рамках рабочей группы Госдумы по совершенствованию лекарственного обеспечения граждан уже ведется работа по составлению пакета решений, ограничивающий монополизм аптечных сетей. Об этом заявил первый замруководителя фракции "Единая Россия" по законопроектной деятельности Андрей Исаев. Депутаты намерены в том числе ограничить маркетинговые бонусы, порог которых пока окончательно не определен. Также планируется наделить фармдистрибуторов правом осуществлять дистанционную торговлю безрецептурными препаратами.

Специалисты отмечают, что падение продаж недорогих лекарств случилось впервые за последние три года. Генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк заявил, что это связано с вымыванием дешевых препаратов из ассортимента аптек. Он отметил, что в ближайшие несколько лет структура продаж аптек и в натуральном выражении изменится в пользу дорогих препаратов.

В пресс-службах Минздрава и Минпромторга заявили, что постоянно проводят мониторинг цен и ассортимента жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов в аптеках. Минпромторг для предотвращения вымывания из продажи дешевых лекарств намерен установить требования к аптечному ассортименту и ввести ответственность за их нарушение.

