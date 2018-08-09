9 августа, 17:11
Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко
Кандидат в мэры Москвы от КПРФ Вадим Кумин встретился с дольщиками ЖК "Царицыно" для решения проблемы возведения комплекса, сообщает Агентство "Москва".
По его словам, город уже начал реагировать, и признал наличие проблемы, а также определил подрядчика. При этом, по его мнению, этого недостаточно – нужно выделить деньги.
"Мы сегодня приняли решение инициировать обсуждение этого вопроса с председателем партии КПРФ Геннадием Андреевичем Зюгановым. Он попросит мэра провести совещание по этому вопросу", – сказал Кумин.
Особое внимание кандидат в мэры обратил на необходимость решения проблемы корпуса 35, не переданного новому застройщику из-за того, что помещения в нем считаются апартаментами.
Дольщики со своей стороны поделились с Куминым своими проблемами. Они отметили, что стройка до сих пор стоит, а информации о том, как будет проходить финансирование, у них нет.
Также они указали на необходимость искоренения самого явления обманутых дольщиков. "В Москве, где такая дорогая земля, огромный бюджет, решить проблему с застройщиками не составляет труда, нужна только политическая воля", – отметили они.
Выборы мэра столицы пройдут в единый день голосования, 9 сентября. Москвичи смогут отдать свой голос за одного из пяти зарегистрированных кандидатов: Сергея Собянина, Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР, Вадима Кумина от КПРФ и Михаила Балакина от "Союза горожан". Избирательные участки будут открыты до десяти часов вечера.
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