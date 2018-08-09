Пусто и бесплатно. Москву наводнили сквоттеры

9 августа, 16:28
Москву наводнили сквоттеры, то есть те, кто незаконно селятся в пустых домах и квартирах. Там они создают нечто вроде общины хиппи, передает телеканал Москва 24.
В столице сквоттеры начали прибирать к рукам заброшенные квартиры уже довольно давно – еще в 1990-е годы. Самый известный сквот красуется на Чистых прудах до сих пор. При этом если прежде туда, как говорят, пускали переночевать за красивую песню, то теперь – только за наличные.
Как рассказал один из сквоттеров по имени Александр, родители каждый месяц перечисляют ему довольно внушительную сумму – около 90 тысяч рублей, но снимать нормальное жилье на эти деньги он не собирается, так как не хочет "никому платить". После того, как молодого человека отчислили из театрального училища в Ростове-на-Дону, он начал свои "скитания". Вскоре он планирует отправиться на поиски другого сквота, на этот раз – в Санкт-Петербурге.
А сквоттер Мирослав Голунов с гордостью сообщил, что за три года сменил не одну бесхозную квартиру. По его словам, ему даже довелось бесплатно в пятикомнатной квартире в самом центре столицы. За четыре месяца через сквот прошли более сотни тех, кому негде было переночевать, но потом полиция положила этому конец, поделился воспоминаниями сквоттер.
В Германии, рассказали сквоттеры, таких, как они, не гоняют, а уважают, ведь сквоттеры спасают пустующие дома от наркоманов, преступников, бомжей и пожаров.
Мирослав Голунов отметил, что в зарубежных сквотах царит "дико крутая обстановка": на первом этаже работают художники, на втором – занимаются йогой, а на третьем собираются музыканты. Такие сквоты больше похожи на общежития для творческой молодежи, с воодушевлением подытожил российский сквоттер.
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