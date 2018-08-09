Агитационный период в СМИ перед выборами стартует 11 августа

Фото: портал Москва 24/Мария Касатина

Агитационный период в СМИ перед выборами в Единый день голосования стартует 11 августа, сообщает Агентство "Москва".

По словам секретаря Центральной избирательной комиссии РФ Майи Гришиной, в регионах проведены жеребьевки по распределению эфирного времени и печатной площади.

Она уточнила, что предоставить свои услуги для агитации готовы 98 телеканалов, 92 радиоканала и 451 региональное государственное периодическое печатное издание.

Также секретарь ЦИК РФ напомнила о правилах опубликования результатов опросов общественного мнения в СМИ.

Выборы мэра столицы пройдут в единый день голосования, 9 сентября. Москвичи смогут отдать свой голос за одного из пяти зарегистрированных кандидатов: Сергея Собянина, Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР, Вадима Кумина от КПРФ и Михаила Балакина от "Союза горожан". Избирательные участки будут открыты до десяти часов вечера.