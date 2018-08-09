Более 1,8 тысячи пар приурочили свадьбу ко Дню города в Москве

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Более 1,8 тысячи пар в 2018 году приурочат свадьбу ко Дню городу в столице, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Торжественные церемонии в отделах ЗАГС, дворцах бракосочетания и на исторических городских площадках пройдут 7 и 8 сентября.

Столичные загсы подготовили специальную программу под названием "Гимн Москвы – ко дню рождения семьи". Кроме традиционного марша Мендельсона, для молодоженов будет звучать гимн города.

День города стал одним из самых популярных праздников для проведения свадеб. На втором месте по числу зарегистрированных браков – Красная горка (13 и 14 апреля). В этом году к ней приурочили свои свадьбы 1344 пары.

Третью строчку в рейтинге занимает День семьи, любви и верности. Накануне праздника, 7 июля, а также 8 июля, в воскресенье, сыграли свадьбы более тысячи пар.