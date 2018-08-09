Метрополитен планирует выпустить коллекционные кепки и кеды

В следующем году Московский метрополитен начнет продавать коллекционную одежду: футболки, кепки, возможно, ветровки и кеды. Продукция появится на 18 стойках "Живое общение" и в сувенирных магазинах на станциях: "Маяковская" и "Трубная". Об этом сообщила в интервью порталу Москва 24 заместитель начальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Специально для метро линейку модной одежды создаст российский дизайнер, которого сейчас выбирают, а финальный продукт выпустят не раньше следующего года.
"Однозначно в коллекцию войдут футболки как один из самых популярных товаров, кепки, прорабатывается вопрос брендированных ветровок. Сейчас в тренде кеды, может быть, их тоже выпустим", – отметила Юлия Темникова.
В дизайне одежды будут использованы корпоративные цвета метро: белый и красный. Замначальника подчеркнула, что у стоек "Живое общение", где будут распространять одежду из модной коллекции, не будет примерочных. "Как показала практика, заинтересованные пассажиры знают свой размер, поэтому проблем с примеркой не возникает", – пояснила она.
Стойки "Живое общение"
К созданию линейки модной одежды Московский метрополитен подтолкнул недавний опыт выпуска небольшой коллекции одежды с дизайнером Екатериной Добряковой, которая создала к чемпионату мира для метро футболки, свитшоты, кепки с футбольной тематикой.
"Их довольно хорошо раскупили, поэтому теперь с известным российским дизайнером прорабатываем еще одну линейку модной одежды", – отметила Темникова.
Собеседница портала Москва 24 призналась, что для транспортного предприятия создание модной одежды и ее продажа – новое, непривычное направление. "Но раз уж мы заглянули в закулисье модного мира, то хотим продолжать, потому что мы видим, что это нравится пассажирам", – добавила замначальника Московского метрополитена.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: