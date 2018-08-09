Метрополитен планирует выпустить коллекционные кепки и кеды

В следующем году Московский метрополитен начнет продавать коллекционную одежду: футболки, кепки, возможно, ветровки и кеды. Продукция появится на 18 стойках "Живое общение" и в сувенирных магазинах на станциях: "Маяковская" и "Трубная". Об этом сообщила в интервью порталу Москва 24 заместитель начальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Специально для метро линейку модной одежды создаст российский дизайнер, которого сейчас выбирают, а финальный продукт выпустят не раньше следующего года.

"Однозначно в коллекцию войдут футболки как один из самых популярных товаров, кепки, прорабатывается вопрос брендированных ветровок. Сейчас в тренде кеды, может быть, их тоже выпустим", – отметила Юлия Темникова.

В дизайне одежды будут использованы корпоративные цвета метро: белый и красный. Замначальника подчеркнула, что у стоек "Живое общение", где будут распространять одежду из модной коллекции, не будет примерочных. "Как показала практика, заинтересованные пассажиры знают свой размер, поэтому проблем с примеркой не возникает", – пояснила она.

Стойки "Живое общение"



К созданию линейки модной одежды Московский метрополитен подтолкнул недавний опыт выпуска небольшой коллекции одежды с дизайнером Екатериной Добряковой, которая создала к чемпионату мира для метро футболки, свитшоты, кепки с футбольной тематикой.

"Их довольно хорошо раскупили, поэтому теперь с известным российским дизайнером прорабатываем еще одну линейку модной одежды", – отметила Темникова.

Собеседница портала Москва 24 призналась, что для транспортного предприятия создание модной одежды и ее продажа – новое, непривычное направление. "Но раз уж мы заглянули в закулисье модного мира, то хотим продолжать, потому что мы видим, что это нравится пассажирам", – добавила замначальника Московского метрополитена.