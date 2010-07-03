Роспотребнадзор напомнил права пассажиров при задержках авиарейсов

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Фото: Москва 24/Александр Авилов
Роспотребнадзор напомнил о правах пассажиров при задержках авиарейсов.
Как сообщает пресс-служба ведомства, перевозчик должен выплачивать штраф, если не докажет, что опоздание случилось по независимым от него причинам. Речь идет, в частности, об устранении неисправности транспорта, угрожающей жизни и здоровью.
Регулярные рейсы выполняются в соответствии с расписанием движения воздушных судов, сформированным перевозчиком и опубликованным в компьютерном банке данных расписания движения, а чартерные рейсы – в соответствии с графиком чартерных перевозок. В случае изменений перевозчик должен проинформировать пассажиров.
Если задержка или отмена происходит из-за непогоды, технических или иных причин, перевозчик должен организовать для пассажиров в пунктах отправления и промежуточных пунктах несколько услуг. Для пассажиров с детьми до семи лет это комната матери и ребенка. Два телефонных звонка или два сообщения по электронной почте и прохладительные напитки положены при ожидании отправления рейса более двух часов.
Если оно превышает четыре часа, то необходимо предоставлять горячее питание. Размещение в гостинице необходимо при ожидании вылета рейса более восьми часов днем и свыше шести часов ночью. Доставка транспортом от аэропорта до гостиницы и обратно полагаются, когда гостиница предоставляется без взимания дополнительной платы. Кроме того, пассажирам должны организовать хранение багажа. Все эти услуги предоставляются без дополнительной платы.
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