Работающие под брендом "Натали Турс" агентства начали менять вывески на офисах

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Туристические агентства, которые работали под брендом "Натали Турс", начали открываться в фирменном стиле других брендов, чтобы не отпугивать туристов.

В профильных группах турагентов в нескольких соцсетях появляются сообщения о смене вывесок на офисах, которые работали по франшизе "Натали Турс". Об этом говорится на сайте Ассоциации туроператоров России.



"Речь идет о туроператорах "Интурист", Coral Travel, TUI Россия и других. Агентства не хотят ассоциироваться с проблемным брендом", – говорится на сайте АТОР.

Как отмечается, сами турагенты в соцсетях говорят, что поведение их коллег, работавших с франшизой "Натали Турс", в данной ситуации верное.

Как сообщалось ранее, "Натали Турс" аннулировала все поездки, запланированные на период с 4 июля по 30 сентября. 5 июля компания начала выплачивать компенсации по несостоявшимся поездкам. На прямые финансовые выплаты клиентам компании уже направили 800 тысяч рублей.

Клиентам "Натали Турс" планируют вернуть деньги за оплаченные туры. Однако в самих турагентствах пока не могут назвать точные сроки возврата денег за туры и чартеры, которые были забронированы на период с июля по конец сентября.