Работающие под брендом "Натали Турс" агентства начали менять вывески на офисах

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Туристические агентства, которые работали под брендом "Натали Турс", начали открываться в фирменном стиле других брендов, чтобы не отпугивать туристов.
В профильных группах турагентов в нескольких соцсетях появляются сообщения о смене вывесок на офисах, которые работали по франшизе "Натали Турс". Об этом говорится на сайте Ассоциации туроператоров России.
"Речь идет о туроператорах "Интурист", Coral Travel, TUI Россия и других. Агентства не хотят ассоциироваться с проблемным брендом", – говорится на сайте АТОР.
Как отмечается, сами турагенты в соцсетях говорят, что поведение их коллег, работавших с франшизой "Натали Турс", в данной ситуации верное.
Как сообщалось ранее, "Натали Турс" аннулировала все поездки, запланированные на период с 4 июля по 30 сентября. 5 июля компания начала выплачивать компенсации по несостоявшимся поездкам. На прямые финансовые выплаты клиентам компании уже направили 800 тысяч рублей.
Клиентам "Натали Турс" планируют вернуть деньги за оплаченные туры. Однако в самих турагентствах пока не могут назвать точные сроки возврата денег за туры и чартеры, которые были забронированы на период с июля по конец сентября.
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