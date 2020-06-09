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Общество

17:36

В аэропорту Домодедово открылся салон сотовой связи

общество город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

МТС открыло современный салон в столичном аэропорту Домодедово. Москвичи и гости города смогут оперативно решать вопросы, которые касаются связи в путешествиях, заявили в пресс-службе сотового оператора.

В фирменном магазине на территории воздушной гавани клиенты смогут подключиться к мобильной сети МТС и подобрать оптимальный вариант роуминга. Кроме того, в салоне будут продавать телефоны, а также осуществлять денежные переводы.

"Такой крупный аэропорт, как Домодедово, живет полной жизнью, когда он ежеминутно и ежечасно наполнен движением миллионов людей круглый год. Им всем и всегда нужна связь", – подчеркнул директор департамента по работе с массовым рынком мобильного бизнеса в Московском регионе МТС Евгений Брянцев.

По его словам, сотрудники компании готовы помочь пассажирам авиаузла по всем вопросам связи. Отмечается, что салоны МТС можно найти почти во всех аэропортах или железнодорожных вокзалах города.

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