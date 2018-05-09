Ночные заморозки ожидаются в Москве до выходных

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Синоптики прогнозируют ночные заморозки в столичном регионе. Такая погода продержится до выходных, передает портал "Метеоновости".

Уточняется, что в Москве 9 мая заметно похолодало – на метеостанции ВДНХ в 15:00 термометр показывал 17,8 градусов тепла, тогда как накануне было на 5–6 градусов теплее.

В ближайшие сутки по ночам будет ясно, а значит, воздух будет дополнительно охлаждаться. В столице похолодает до нуля градусов, а на востоке Подмосковья – до -2 градусов.

В выходные угроза ночных заморозков минует.

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