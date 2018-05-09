09 мая 2018, 19:00Общество
Ночные заморозки ожидаются в Москве до выходных
Фото: depositphotos/Simanovskiy
Синоптики прогнозируют ночные заморозки в столичном регионе. Такая погода продержится до выходных, передает портал "Метеоновости".
Уточняется, что в Москве 9 мая заметно похолодало – на метеостанции ВДНХ в 15:00 термометр показывал 17,8 градусов тепла, тогда как накануне было на 5–6 градусов теплее.
В ближайшие сутки по ночам будет ясно, а значит, воздух будет дополнительно охлаждаться. В столице похолодает до нуля градусов, а на востоке Подмосковья – до -2 градусов.
В выходные угроза ночных заморозков минует.
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