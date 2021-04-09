Москва онлайн покажет блюда, которые едят космонавты

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

12 апреля, в День космонавтики, ресторанный критик Александр Ильин и экоблогер Борис Лорер продегустируют космическое питание из тюбиков. Пробовать они будут с закрытыми глазами, а потом будут отгадывать блюда и рассказывать о своих впечатлениях. Зрители Москвы онлайн смогут наблюдать за процессом в прямом эфире, а также участвовать в викторине в соцсетях Москвы 24.

Смотрите прямую трансляцию 12 апреля в 12:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.