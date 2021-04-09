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Общество

09 апреля, 18:59

Москва онлайн покажет Всероссийский космический диктант

общество Москва онлайн

Фото: depositphotos/Shad.off

11 апреля в центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ состоится Всероссийский космический диктант.

В роли ведущего выступит автор контрольных вопросов – летчик-космонавт, герой России, президент центра "Космонавтика и авиация" Федор Юрчихин. Вместе с ним вопросы для участников по очереди прочитают знаменитые люди, космонавты, политики.

Диктант будет состоять из 30 вопросов, охватывающих разные сферы космических знаний.

Итоги диктанта будут оглашены 25 апреля. Победители получат призы от "Роскосмоса" и смогут посетить главные космические предприятия страны.

Мероприятие приурочено к 60-летию легендарного полета Юрия Гагарина в космос, который состоялся 12 апреля 1961 года.

Смотрите прямую трансляцию 11 апреля в 10:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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